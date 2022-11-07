Воспитанница цирковой школы «Трюк жизни» Анастасия Мельниченко стала участницей шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница».

Посмотреть выступление каменчанки и поболеть за нее можно 8 ноября в 20.30 на телеканале «Пятница». Анастасия приняла участие в программе вместе с такими звездами кино, как Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, которых телезрители знают по ситкомам «Саша Таня» и «Универ». В «ПИКе» от 16 ноября Анастасия и руководитель «Трюка жизни» Кристина Берлизова поделятся своими впечатлениями о съемках.