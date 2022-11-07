Устанавливать мангал для жарки шашлыков и сжигать листву на приусадебных участках теперь можно ближе к домам, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно», — приводит слова Р. Еникеева ТАСС.

Согласно поправках, внесенным МЧС, расстояние от мангалов до домов теперь может быть 5 м вместо 50. Сжигать листву можно не в 15 м от зданий, а в 7,5 м. При этом все еще необходимо это делать в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности, отметил Р. Еникеев.