С 1 ноября коллектив музея декоративно-прикладного искусства и народного творчества возглавил ростовчанин Алексей Данильченко.

Как сообщили «ПИКу» в музее, новый руководитель окончил исторический факультет ЮФУ. Основной специализацией его профессионального профиля является археология. Прежде А. Данильченко занимал должность генерального директора ООО «Ростовское Археологическое Научно-Исследовательское Общество». Назначение на должность директора каменского музея инициировано областным министерством культуры.