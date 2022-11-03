Производитель вина из Ростовской области занял вторую строчку рейтинга российских вин 2022 года в ежегодной премии «Top100Wines» Еще две марки винодельни вошли в сотню лучших. В рейтинге также представлены и другие виноделы Ростовской области.

Винная ассамблея, в рамках которой были подведены итоги ежегодного рейтинга «Top100Wines» проходила в Москве 31 октября. В рейтинге 2022 года приняли участие 68 производителей. Отборочные дегустации проходили в пять этапов. Всего экспертный совет оценил 450 наименований. В финал было отобрано 204 винных продукта, которые набрали на отборочных этапах 90+ баллов.

По результатам конкурсного отбора, в номинации «Лучшее вино из автохтонных сортов» победило донское вино «Ведерниковъ. Красностоп золотовский, выдержанный» 2018 года.

Также, в топ-100 лучших вин России вошла продукция донских производителей КФХ Губин И.В. («Усадьба Саркел»), ОАО «Цимлянские вина», ООО «ЗеНа» («Вина Арпачина»).