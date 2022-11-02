После мощных геоударов, которые обрушились на Землю в конце октября, есть возможность несколько дней передохнуть, но только до 5 ноября.

Именно в этот день следует ожидать очередной магнитной бури. Несмотря на то, что геомагнитное возмущение будет всего в 5 баллов (слабое возмущение), метеопаты их обязательно ощутят. Поэтом таким людям необходимо следить за своим самочувствием и иметь под рукой необходимые препараты.

Всего же в ноябре нам обещают четыре неблагоприятных в плане магнитных бурь дня: 5, 10, 18 и 25 ноября. Как сообщают ученые, ожидаемые вспышки будут категории G1 (слабые возмущения). Такой прогноз дали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.