1 ноября в лиховской школе №20 состоялось открытие памятной доски погибшему при исполнении воинского долга выпускнику школы Станиславу Карпову.

На торжественной церемонии присутствовали родители погибшего танкиста.

13 марта каменчанин погиб в специальной военной операции на Донбассе. Указом Президента РФ от 21 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он награжден орденом мужества (посмертно). Станислав проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. В специальной военной операции принимал участие с первого дня – с 24 февраля. Был механиком танкового взвода.

«Я осиротела…»

Станиславу 1 мая 2022 года исполнилось бы 24 года, до своего дня рождения он не дожил всего полтора месяца.

– Я разговаривала со Стасом 13 марта, через несколько часов после нашего разговора, его не стало, — вспоминает, глотая слезы, невеста погибшего лиховчанина София. — Мы познакомились три года назад. Банальная переписка по интернету переросла в бурный роман. Я из Каменска, он из Лихой. К моменту нашего знакомства Стас уже отслужил срочку, получил специальность танкист, вернулся домой и устроился работать старшим помощником машиниста на железную дорогу. Потом решил, что будет подписывать контракт и пойдет служить.

То, что Стас хотел быть военным, подтверждает и мама погибшего Ольга Ивановна.

– Честно говоря, я как сердцем чувствовала… Я склонялась к тому, чтобы сын работал на железной дороге, сама проводник на ж/д. Но он решил быть военным. О том, что Стас погиб, нам сначала сообщили родители ребят, которые были вместе с ним в том самом танке. Потом подтвердили официально. Сына похоронили на кладбище в Лихой, на прощании было очень много его друзей. Все вспоминают его как отзывчивого и доброго человека, — с трудом рассказывает Ольга Ивановна.

В разговоре с корреспондентом «ПИКа» София добавила, что за несколько дней до трагедии Стас сделал ей предложение: «Мне безумно его не хватает, я осиротела… Безотказный, добрый, совершенно необидчивый и очень заботливый, таким мой любимый Стас останется в моем сердце».