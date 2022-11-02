По итогам общероссийского конкурса ДШИ имени Д.Г. Белоусова стала лучшей сельской детской школой искусств в Южном федеральном округе.

Конкурс проводило Министерство культуры России в текущем году. Как сообщает администрация Каменского района, в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» победу одержала «Детская школа искусств» имени Д.Г. Белоусова Каменского района.

Финальные испытания и церемония награждения лауреатов пройдут в начале декабря в Москве.