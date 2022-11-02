Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Школа искусств из Старой Станицы выиграла «золото» и денежный приз

общество

Старостаничная школа искусств признана лучшей 

Опубликовано

По итогам общероссийского конкурса ДШИ имени Д.Г. Белоусова стала лучшей сельской детской школой искусств в Южном федеральном округе.

Конкурс проводило Министерство культуры России в текущем году. Как сообщает администрация Каменского района, в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» победу одержала «Детская школа искусств» имени Д.Г. Белоусова Каменского района.

Финальные испытания и церемония награждения лауреатов пройдут в начале декабря в Москве.

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх