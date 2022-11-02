Вот что дословно сообщает Информационный центр СК России в среду, 2 ноября.

К главе СК России А.И. Бастрыкину в комментариях его Приемной «ВКонтакте» обратились жители города Каменска-Шахтинского Ростовской области с просьбой обратить внимание на ситуацию с отсутствием центрального водоснабжения в связи с обнаружением в водопроводе высокой концентрации бромдихлорметана и дибромхлорметана.

В СУ СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин ее ход поставил на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ее ходе и результатах.

Следственными органами СК России по Ростовской области по итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников ресурсоснабжающей организации, а также должностных лиц органов, осуществляющих надзор в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, будут приняты меры по восстановлению прав граждан на водоснабжение в соответствии с требованиями законодательства.