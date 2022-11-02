Дело в том, что по Крымскому мосту введено временное ограничение движения большегрузов.

«Чтобы не возникало заторов, в нашем регионе действуют две площадки накопления транспорта. Здесь централизованно формируются автоколонны. Обе площадки расположены вдоль федеральной трассы А-280. Всего за несколько дней сформировано в колонны и отправлено около 800 большегрузов», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор РО В. Голубев.

Глава региона также напомнил, что с конца октября в Ростовской области работает «горячая линия» по формированию транзитных колонн в Республику Крым. Обращаться можно по номеру +7 (800) 201-56-38