анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа» от 2 ноября 2022 года.
Читайте в номере:
- Пить можно, но осторожно. Ситуация с водой в Каменске пока такая: понятно, что ничего непонятно. Роспотребнадзор заявил, что пробы воды улучшились, поэтому чрезвычайную ситуацию и подвоз питьевой воды 31 октября отменили. Прокуратура считает, что надо ждать повторные пробы. »2-3
- У Каменска кубок в высшей лиге. Команда «Строитель» выиграла Кубок губернатора — чемпионат Ростовской области по футболу среди команд высшей лиги. Старания президента футбольного клуба Андрея Новойдарского не прошли даром. »4
- Зимнее расписание дачных автобусов. »4-5
- В поликлинике ЦГБ новый заведующий. »2
- Поезжай, подорожало! Проезд в автобусах и маршрутках по городу — 30 рэ, до микрорайонов — 35. »2-3