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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

анонс номера

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа» от 2 ноября 2022 года.

Читайте в номере:

  • Пить можно, но осторожно. Ситуация с водой в Каменске пока такая: понятно, что ничего непонятно. Роспотребнадзор заявил, что пробы воды улучшились, поэтому чрезвычайную ситуацию и подвоз питьевой воды 31 октября отменили. Прокуратура считает, что надо ждать повторные пробы. »2-3
  • У Каменска кубок в высшей лиге. Команда «Строитель» выиграла Кубок губернатора — чемпионат Ростовской области по футболу среди команд высшей лиги. Старания президента футбольного клуба Андрея Новойдарского не прошли даром. »4
  • Зимнее расписание дачных автобусов. »4-5
  • В поликлинике ЦГБ новый заведующий. »2
  • Поезжай, подорожало! Проезд в автобусах и маршрутках по городу — 30 рэ, до микрорайонов — 35. »2-3

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