С 1 ноября заведующей поликлиническим взрослым отделением ЦГБ официально назначена врач-терапевт Евгения Чаркина.

Евгения Александровна окончила Ростовский государственный медицинский университет. В Каменск-Шахтинский доктор приехала в 2012 году. В общей сложности проработала в поликлинике ЦГБ 10 лет. Сначала участковым врачом-терапевтом, с 2018 – занимала должность старшего терапевта поликлиники.

Напомним, новое назначение связано с отставкой нынешней заведующей поликлиникой Аллой Федоровной Тимониной, которая возглавляла поликлиническое подразделение ЦГБ с 2006 по 1 ноября 2022 г.