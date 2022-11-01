С 1 ноября стоимость проезда по Каменску составляет 30 руб., из Каменска до Заводского и Лиховского – 35 руб.

В компании, оказывающей услуги пассажироперевозок, уточнили, что нынешнее подорожание – это второй этап запланированного ранее поднятия стоимости проезда. Первый этап проведен 1 сентября, тогда стоимость проезда по Каменску-Шахтинскому увеличилась сразу на 25% и составила 25 руб. (было 20), из Каменска до Заводского – на 30% и составила 30 руб. (было 23).

Напомним, что причина подорожания проезда – в переводе тарифов на городских маршрутах в категорию нерегулируемых. Новую стоимость проезда, предложенную перевозчиком ООО «Интертек», как экономически обоснованную, ранее утвердила Торгово-промышленная палата Ростовской области.

Прежнему перевозчику, «Каменскому ПАТП», в такой экономической мере администрацией города было отказано.