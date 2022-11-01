Воспитанник СШОР №1 Владислав Назаренко и тренер СШОР №1 Арсен Акопян подтвердили звание кмс и стали обладателями золотых наград на чемпионате Ростовской области по самбо среди мужчин и женщин.

Отборочные соревнования проходили 29 октября в чалтырском спорткомплексе «Дружба». В них приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из разных уголков Ростовской области. Владислав Назаренко выступал в весе 64 кг, (его тренирует Сергей Диченсков), Арсен Акопян боролся в весовой категории 53 кг. В общей совокупности обоим спортсменам пришлось поучаствовать в пяти боях.

Владислав Назаренко провел три боя. Его соперниками выступили спортсмены из Гуково, Таганрога и Ростова. Два боя каменчанин выиграл досрочно, третий – с явным преимуществом. Арсен Акопян провел два боя, оба выиграл досрочно.

Оба самбиста стали обладателями золотых медалей и получили право представлять Каменск-Шахтинский на первенстве ЮФО, который пройдет в декабре в Краснодарском крае.