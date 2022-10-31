Правительство Ростовской области выставило на торги автомобиль ГАЗ-14 «Чайка». В свое время на ней ездили первые лица. Стартовая цена — 365 тысяч рублей.

Согласно объявлению, за 40 лет машина проехала всего 73 тысячи километров. При этом техническое состояние автомобиля неудовлетворительное: двигателю нужен ремонт, многие детали отсутствуют, двери и днище пострадали от коррозии.

Прошлые два аукциона не смогли заинтересовать перспективных покупателей.

Однако стал известен факт, который может поспособствовать скорой продаже авто. Председатель регионального Фонда имущества Леонид Ковтун рассказал в интервью «Дон24», что ГАЗ-14 возил первого секретаря обкома КПСС Ивана Бондаренко.

«В советскую эпоху руководителя Ростовской области обслуживали две «Чайки». Одна из них и выставлена на продажу как автомобиль-донор, в качестве поставщика запасных частей. Вторая «Чайка» полностью исправна и находится в гараже областного правительства», — рассказал он.