общество
В октябре в Каменске на свет появились 45 малышей
Всего с начала года родилось 526 детей.
Как сообщает городская администрация, в октябре 2022 года:
- 75 пар зарегистрировали свой брак
- 45 малышей появились на свет
- 2 жителя получили свидетельство о государственной регистрации перемены имени
- зарегистрировано 16 актов об установлении отцовства
С начала года в городе родились:
- 285 девочек (наиболее популярные имена Ева и Полина)
- 268 мальчиков (наиболее популярные имена Артем, Михаил и Тимофей).