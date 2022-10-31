Всего с начала года родилось 526 детей.

Как сообщает городская администрация, в октябре 2022 года:

75 пар зарегистрировали свой брак

45 малышей появились на свет

2 жителя получили свидетельство о государственной регистрации перемены имени

зарегистрировано 16 актов об установлении отцовства

С начала года в городе родились: