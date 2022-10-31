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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

В октябре в Каменске на свет появились 45 малышей

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Всего с начала года родилось 526 детей.

Как сообщает городская администрация, в октябре 2022 года:

  • 75 пар зарегистрировали свой брак
  • 45 малышей появились на свет
  • 2 жителя получили свидетельство о государственной регистрации перемены имени
  • зарегистрировано 16 актов об установлении отцовства

С начала года в городе родились:

  • 285 девочек (наиболее популярные имена Ева и Полина)
  • 268 мальчиков (наиболее популярные имена Артем, Михаил и Тимофей).

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