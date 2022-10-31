Провал образовался ночью с 30 на 31 октября на проезжей части в пер. Коммунистическом. За несколько дней до этого там, где переулок пересекается с ул. Горького, на дороге появилась небольшая яма типа воронки, постепенно она увеличивалась, а в выходные дорожное покрытие вокруг воронки стало трескаться и проседать.

Сейчас коммунальщики ищут причину провала, а наблюдающие за процессом местные жители отмечают, что яма на дороге в этом месте была всегда.

— По всей видимости, канализационные стоки подмывают грунт. Здесь все время образуется яма, — комментирует каменчанка Светлана.

Надо сказать, что переулку Коммунистическому здорово не везет. Несколько лет он считался одним из самых непроезжих в городе — сплошные ямы на дороге. Наконец, в этом году дорогу капитально отремонтировали. Все успели прокатиться по ровному асфальту?

Кстати, водителям на заметку, сейчас отрезок переулка от ул. Ленина до ул. Горького перекрыт.