Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 октября 2022 года.

• День работников СИЗО и тюрем. Установлен приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 14 сентября 2006 г. 31 октября 1963 года Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов.

• День сурдопереводчика. Отмечается с 2003 г. по инициативе центрального правления Всероссийского общества глухих.

• Хеллоуин (Halloween). Традиционный праздник, отмечается в США и ряде других стран в канун приходящегося на 1 ноября католического Дня всех святых.

• Всемирный день городов (англ. World Cities Day). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 г.

• Всемирный день сбережений (World Savings Day). Установлен в 1924 г. решением I международного конгресса сберегательных банков.

Знаменательные даты и события

• 505 лет назад (1517) в Виттенберге (ныне Германия) богослов Мартин Лютер вывесил на дверях Замковой церкви 95 тезисов его религиозного учения, отвергавшего догматы католицизма. Дата считается началом периода Реформации, ежегодно отмечается лютеранской церковью.

• 100 лет назад (1922) ВЦИК принял Гражданский кодекс РСФСР 1922 года – первый российский гражданский кодекс. Документ вступил в силу с 1923 г., действовал до 1964 г.

• 55 лет назад (1967) указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование 50 -летия Великой Октябрьской социалистической революции учрежден орден Октябрьской Революции.

• 45 лет назад (1977) на 5 -м научно-исследовательском испытательном полигоне Минобороны СССР (Байконур) успешным пуском начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р — 3 6 МУТТХ (1 5 А18, РС — 20 Б), проектирование которой вело КБ «Южное» под руководством Владимира Уткина. Всего проведено 19 испытательных пусков, из них 2 неудачно. Находилась на вооружении с 1980 г.

Персоны

• 95 лет назад родилась * Ли Грант (1927), американская актриса и режиссер. Наст. имя Лиова Хэскелл Розенталь. Снималась в фильмах «Шампунь» («Оскар» за лучшую женскую роль второго плана; 1976), «Путешествие отверженных», «Малхолланд Драйв» и др.

*Год рождения неизвестен: по разным данным, родилась 31 октября в период 1925–1931 гг.

• 55 лет назад родился Дмитрий Бертман (1967), российский театральный режиссер, народный артист РФ (2005). Основатель и художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» (1990–н.в.).

• 130 лет назад родился Александр Алехин (1892–1946), русский шахматист. В 1914 г. по результатам международного турнира, проведенного в Санкт-Петербурге, стал первым русским шахматистом, получившим звание гроссмейстера. В 1920 г. эмигрировал в Европу. Четвертый чемпион мира по шахматам (1927–1935, 1937–1946). • 100 лет назад родился Анатолий Папанов (1922–1987), советский актер, народный артист СССР (1973). Актер Московского театра сатиры (1948–1987). Снимался в фильмах «Живые и мертвые» (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1966), «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Государственная премия СССР; 1989 – посмертно) и др.

• 10 лет назад умер Александр Кибрик (1939–2012), российский лингвист. Один из основоположников отечественной школы полевой лингвистики. Руководил экспедициями по документированию бесписьменных и младописьменных языков СССР. Автор работ по прикладной и структурной лингвистике, синтаксису, общим проблемам теории языка. Сын художника Евгения Кибрика.