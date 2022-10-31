Поправки в закон «О капитальном ремонте» должны в ближайшее время рассмотреть донские парламентарии.

Документом предлагается исключить из региональной программы капремонта многоквартирные дома, которые имеют уровень износа более 70%. Речь идет о крышах, фундаментах и стенах жилых домов, сообщает «Домострой».

В проекте также сказано, что такие объекта не следует ремонтировать, а взносы за капремонт необходимо вернуть жильцам.

Уточняется, что для восстановления таких домов необходимо создать отдельную очередь, работы по которой финансировались бы по другому механизму с привлечением средств из бюджета области. Пока починить такие объекты за счет региональной программы не удается.