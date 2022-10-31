транспорт
Часть городских автобусов в Каменске переходит на зимнее расписание
Движение по зимнему графику автобусы № 13, № 14, № 17 будут осуществлять с 1 ноября.
Зимний график опубликовала администрация города.
Маршрут № 17
Ежедневно:
- от автовокзала: 9-30, 14-00
- от садов «Химик»: 10-17, 14-47
Маршрут № 14
Рабочие дни:
- от ж/д вокзала: 6-50, 7-40, 9-30, 15-50, 17-15, 19-10.
- поселок Южный: 6-30, 7-15, 8-10, 10-50, 16-50, 18-05
- до садов «Юбилейные»: от ж/д вокзала: 9-30, 15-50
- от садов «Юбилейные» : 10-25, 16-30
Выходные дни:
- от ж/д вокзала: 7-40, 9-30, 15-50, 17-15.
- поселок Южный: 7-15, 8-10, 10-50, 16-50, 18-05.
- До садов «Юбилейные» от ж/д вокзала: 9-30, 15-50
- От садов «Юбилейные»: 10-25, 16-30
Маршрут № 13
Ежедневно:
- от Автостанции: 9-00, 13-40
- поселок Южный: 10-50, 14-50
- от садов «Геолог»: 10-35, 14-30
Примечание: Рейс на 9.00 от автовокзала 13-м маршрутом будет заезжать на ж/д вокзал (отправление в 9-30). Автобус будет заезжать и на сады «Геолог» и сады «Юбилейные». Обратно будет следовать на ж/д вокзал, затем довозить до автовокзала.