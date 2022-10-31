Движение по зимнему графику автобусы № 13, № 14, № 17 будут осуществлять с 1 ноября.

Зимний график опубликовала администрация города.

Маршрут № 17

Ежедневно:

от автовокзала: 9-30, 14-00

от садов «Химик»: 10-17, 14-47

Маршрут № 14

Рабочие дни:

от ж/д вокзала: 6-50, 7-40, 9-30, 15-50, 17-15, 19-10.

поселок Южный: 6-30, 7-15, 8-10, 10-50, 16-50, 18-05

до садов «Юбилейные»: от ж/д вокзала: 9-30, 15-50

от садов «Юбилейные» : 10-25, 16-30

Выходные дни:

от ж/д вокзала: 7-40, 9-30, 15-50, 17-15.

поселок Южный: 7-15, 8-10, 10-50, 16-50, 18-05.

До садов «Юбилейные» от ж/д вокзала: 9-30, 15-50

От садов «Юбилейные»: 10-25, 16-30

Маршрут № 13

Ежедневно:

от Автостанции: 9-00, 13-40

поселок Южный: 10-50, 14-50

от садов «Геолог»: 10-35, 14-30

Примечание: Рейс на 9.00 от автовокзала 13-м маршрутом будет заезжать на ж/д вокзал (отправление в 9-30). Автобус будет заезжать и на сады «Геолог» и сады «Юбилейные». Обратно будет следовать на ж/д вокзал, затем довозить до автовокзала.