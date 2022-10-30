Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 октября 2022 года.

• День памяти жертв политических репрессий. Отмечается в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г.

• День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 г. Ныне отмечается в последнее воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2012 г.

Знаменательные даты и события

• 105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат» (17 октября по ст. ст.) – печатного органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Ныне ежедневная газета «Вечерний Петербург».

• 80 лет назад (1942) Государственный комитет обороны СССР издал постановление о создании в Свердловске (ныне Екатеринбург) Артиллерийского завода №9. В Великую Отечественную войну здесь выпускались орудия для танков, гаубиц и самоходных артиллерийских установок. Ныне это один из ведущих отечественных производителей ствольной артиллерии.

• 55 лет назад (1967) совершена первая в истории автоматическая стыковка космических аппаратов – советских беспилотных кораблей «Космос -186» и «Космос -188».

Персоны

• 85 лет назад родился Клод Лелуш (1937), французский режиссер и сценарист. Поставил фильмы «Мужчина и женщина» («Золотая пальмовая ветвь» – 1966, «Оскар» за лучший сценарий – 1967), «Жить, чтобы жить», «Баловень судьбы» и др.

• 65 лет назад родился Александр Лазуткин (1957), российский космонавт, Герой РФ (1998). Участник 23 -й основной экспедиции на орбитальную станцию «Мир» (на космическом корабле «Союз ТМ -25»; 1997).

• 35 лет назад родилась Екатерина Тудегешева (1987), российская сноубордистка. В 2007 г. первой среди российских спортсменов завоевала золото на Чемпионате мира по сноуборду (параллельный гигантский слалом), также стала чемпионкой мира в 2013 г. (параллельный слалом).

• 105 лет назад родился Николай Огарков (1917–1994), советский и российский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1977). Участник Великой Отечественной войны. 1 -й заместитель начальника Генштаба ВС СССР (1968–1974), заместитель министра обороны СССР (1974–1977), начальник Генштаба ВС СССР – 1 -й заместитель министра обороны СССР (1977–1984). Лауреат Ленинской премии (1981).