По сообщению МУП «Глубокинское ПАТП», с 1 ноября 2022 года повышается тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении. На информацию ПАТП ссылается газета «Земля».

По маршруту № 105/1 (303) «Каменск-Богданов» стоимость проезда от начального до конечного остановочного пункта составит 55 рублей, № 109 (311) «Каменск – Малая Каменка» – 40 рублей, № 111 (310) «Каменск – Калитвенская» – 65 рублей, № 123 (301) «Каменск – Глубокий» – без изменений.

Справочную информацию можно получить по телефонам Глубокинского ПАТП 8(86365)95471, 89094147779.