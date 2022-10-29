29 октября состоялся решающий финальный матч между лидерами чемпионата Ростовской области среди команд высшей лиги на Кубок губернатора.

На поле встретились сильнейшие команды турнира: ФК «Строитель» (Каменск-Шахтинский) и команда «ООО-Имени-Калинина» (с. Кульбаково). Матч получился фантастический. Уже с первых минут «Строитель» демонстрировал уверенную победную игру. Подряд голы забили: Валерий Титаренко, Иван Донсков, Валерий Титаренко. На три забитых мяча противник ответил лишь одним. В итоге финальный счет вышел 1:3 в пользу каменчан. Таким образом, ФК «Строитель» стал чемпионом высшей лиги Ростовской области.

В турнирной таблице ФК «Строитель» на первом место. Команда провела 24 игры, из которых выиграла 22, забила 144 мяча и заработала 66 очков.

Лучшими бомбардирами сезона признаны Станисла Рубан (на его счету 36 голов), Валерий Титаренко (25), Ян Балан (13), Кирилл Липодат (12), Сергей Демченко (9).

Таким образом, спустя 41 год, каменский «Строитель» выиграл высшую лигу РО.

Напомним, в сезоне 2021 года чемпионом стал ростовский «Ростсельмаш». Однако в этом году команда не заявилась на соревнования.