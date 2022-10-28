Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей (против нынешних 1755), студентов среднего профессионального образования – 713 рублей.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого, предполагается, что социальная стипендия студентов СПО, составит 1 073 рубля. Те же, кто обучается по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут получить 2 953 рубля в месяц. Государственную стипендию аспирантам Минобрнауки РФ предложило назначить в 9 296 рублей, ординаторам – 9 866 рублей, а ассистентам-стажерам – 3 873 рубля.

Законопроект планируют утвердить 1 сентября 2023 года.