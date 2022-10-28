Роли в музыкальном клипе сыграли воспитанники ДШИ им. Белоусова из Старой Станицы Каменского района.

Съемки клипа «Настасья», который стал главным призом Международного патриотического конкурса «Родник памяти», завершены. Право исполнить в нем главную роль получила воспитанница Детской школы искусств им. Д.Г. Белоусова Мария Яковлева, которая завоевала на этом конкурсе первое место в номинации «Песни Победы».

В съемках клипа, кроме самой Марии, исполнившей главную партию, участвовали ученики нескольких отделений старостаничной школы искусств: театрального, хореографического и музыкального. Они занимаются под руководством преподавателей С. Поповой, Л. Мочаловой, Е. Гнилорыбовой, Ю. Яковлева. Остается добавить, что наставником и преподавателем Марии Яковлевой является неоднократней победитель вокальных конкурсов Елена Домарева. Автор песни – Сергей Харин, режиссер-постановщик клипа – Снежана Бесчетная. Съемки проходили в хуторе Диченский.