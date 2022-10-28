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Руководитель Каменского района выйдет в народ
Глава администрации района В. Савин отчитается о своей деятельности за текущий год перед жителями городских и сельских поселений с 7 по 11 ноября.
Также глава обещает рассказать об основных перспективах развития Каменского района в 2023 году. Встречи с населением пройдут по графику:
7 ноября
- в 14.00 – х. Верхний Пиховкин, Пиховский СДК*,
- в 17.00 – р.п. Глубокий, районный Дом культуры.
8 ноября
- в 10.00 – х. Самбуров, Самбуровский СДК,
- в 12.00 – х. Нижнеерохин, Нижнеерохинский СК,
- в 16.00 – п. Молодежный, Молодежный СДК.
9 ноября
- в 10.00 – ст. Калитвенская, Калитвенский СДК,
- в 12.00 – х. Старая Станица, Старостаничный СДК,
- в 15.00 – х. Красновка, Красновская школа.
10 ноября
- в 10.00 – х. Кочетовка, Кочетовский СДК,
- в 15.00 – п. Чистоозерный, Богдановский СДК.
11 ноября
- в 10.00 – х. Малая Каменка, Малокаменский СДК,
- в 12.00 – х. Волченский, администрация Волченского сельского поселения.
*Сельский дом культуры.