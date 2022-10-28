Глава администрации района В. Савин отчитается о своей деятельности за текущий год перед жителями городских и сельских поселений с 7 по 11 ноября.

Также глава обещает рассказать об основных перспективах развития Каменского района в 2023 году. Встречи с населением пройдут по графику:

7 ноября

в 14.00 – х. Верхний Пиховкин, Пиховский СДК*,

в 17.00 – р.п. Глубокий, районный Дом культуры.

8 ноября

в 10.00 – х. Самбуров, Самбуровский СДК,

в 12.00 – х. Нижнеерохин, Нижнеерохинский СК,

в 16.00 – п. Молодежный, Молодежный СДК.

9 ноября

в 10.00 – ст. Калитвенская, Калитвенский СДК,

в 12.00 – х. Старая Станица, Старостаничный СДК,

в 15.00 – х. Красновка, Красновская школа.

10 ноября

в 10.00 – х. Кочетовка, Кочетовский СДК,

в 15.00 – п. Чистоозерный, Богдановский СДК.

11 ноября

в 10.00 – х. Малая Каменка, Малокаменский СДК,

в 12.00 – х. Волченский, администрация Волченского сельского поселения.

*Сельский дом культуры.