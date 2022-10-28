С 1 по 30 ноября в донском регионе введут бесплатный провоз домашних животных в электричках. Акция по бесплатному провозу питомцев будет действовать весь ноябрь. Об этом сообщает региональный минтранс.

Провести бесплатно можно как мелких питомцев, так и животных крупных пород. Акция приурочена ко Дню домашних животных, который отмечается в последний день ноября.

При этом уточняется, что мелких животных и птиц можно перевозить в вагоне, крупных собак – в тамбуре поезда в намордниках и с поводком. Предъявлять ветеринарные документы не потребуется.