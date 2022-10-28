28 октября каменская городская организация ветеранов отметила 30-летие своего образования.

Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в общественном центре «Диалог».

Как водится, на праздник ветеранов пришли гости – начальник управления соцзащиты О. Тарасова и заместитель главы администрации А. Толмачев. Они вручили самым активным общественникам грамоты, дипломы и благодарственные письма.

Каменская городская организация ветеранов была создана в Каменске-Шахтинском в 1991 году. В разные годы ее возглавляли Раиса Сигида, Алексей Антонцев, Аркадий Алташкин, Альберт Киракосян, Валентина Красивская. С 2020 года организацию возглавляет Александр Моисеев.

Основными направлениями работы в организации были и остаются: социальная и правовая защита ветеранов, вдов погибших защитников Отечества, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.