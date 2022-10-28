Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 октября 2022 года.

• День армейской авиации Военно-воздушных сил РФ. Неофициальный ведомственный праздник. Отмечается в годовщину создания первого в СССР воинского формирования, оснащенного вертолетами (1948).

• Международный день анимации (International Animation Day). Отмечается с 2002 г. по инициативе Международной ассоциации анимационного кино. 28 октября 1892 г. в Париже изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике праксиноскоп – оптический прибор, воспроизводящий движущиеся изображения на экране.

Знаменательные даты и события

• 530 лет назад (1492) в ходе первой экспедиции Христофора Колумба открыт остров, впоследствии получивший название Куба.

• 130 лет назад (1892) в Париже (Франция) изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике праксиноскоп – оптический прибор для воспроизведения быстро сменяющейся последовательности изображений – первых коротких мультфильмов. Дата отмечается как Международный день анимации.

• 60 лет назад (1962) на заседании Президиума ЦК КПСС советское руководство приняло решение о демонтаже и вывозе ракет с Кубы в обмен на гарантии соблюдения территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутреннюю политику этого государства со стороны США. В тот же день об этом было объявлено в обращении к американскому президенту, в конфиденциальном порядке была подтверждена готовность США демонтировать ракеты в Турции и Италии.

• 50 лет назад (1972) состоялся первый полет авиалайнера Airbus A300 – первого самолета авиационного консорциума Airbus.

Персоны

• 92 года назад родился Берни Экклстоун (1930), британский предприниматель. Глава «Формулы-1» (1978–2017).

• 65 лет назад родился Клаус-Хайнер Лене (1957), немецкий государственный деятель. Председатель Европейской счетной палаты (2016–н.в.).

• 55 лет назад родилась Джулия Робертс (1967), американская актриса. Снималась в фильмах «Стальные магнолии» («Золотой глобус»; 1990), «Красотка» («Золотой глобус»; 1991), «Эрин Брокович» («Оскар», «Золотой глобус»; 2001) и др.

• 125 лет назад родилась Эдит Хэд (1897–1981), американская художница по костюмам и дизайнер. Разработала дизайн костюмов для более чем 400 фильмов, в т. ч. «Римские каникулы», «Окно во двор», «Завтрак у Тиффани» и др. Лауреат рекордного количества премий «Оскар» среди женщин – восьми золотых статуэток (1950–1974).

• 120 лет назад родился Борис Петкер (1902–1983), советский актер, народный артист СССР (1963). Актер МХАТ им.М. Горького (1933–1983). Снимался в фильмах «Весна», «Борец и клоун», «Мертвые души» и др.

• 110 лет назад родился Арсений Ворожейкин (1912–2001), советский военачальник, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза (1944). Участник боевых действий на реке Халхин-Гол. В Великую Отечественную войну командир истребительной эскадрильи, авиаполка. Совершил более 240 боевых вылетов, сбил 52 самолета противника лично, 14 – в группе.

• 95 лет назад родилась Роза Макагонова (1927–1995), российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1976). Актриса Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера; 1951–1990). Снималась в фильмах «Они встретились в пути», «Флаги на башнях», «Шестнадцатая весна» и др.

• 120 лет назад умер Дмитрий Лачинов (1842–1902), русский физик. Доказал возможность передачи электроэнергии по проводам на значительные расстояния (1880). Разработал электролитический метод промышленного производства водорода и кислорода (1888).

• 60 лет назад умерла Вера Пашенная (1887–1962), советская актриса, народная артистка СССР (1937). Актриса Малого театра (1907–1962). Лауреат Сталинской (1943) и Ленинской (1961) премий.