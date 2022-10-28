Проблему лекарственной наркомании обсудили в правительстве РО 27 октября.

Помимо уже действующих мер, в частности, проведения регулярных проверок аптечных сетей, а также контроля за соблюдением запретов на дистанционную торговлю, региональные чиновники считают, что требуется и законодательное регулирование этой сферы.

Например, подготовлены предложения по совершенствованию законодательных мер борьбы с «аптечной наркоманией». В частности необходимо ввести строгий количественный учет препаратов и ввести новые формы рецептурных бланков.

Также планируется привлечение представителей общественных организаций к проведению контрольных закупок, к мониторингу специализированных сайтов интернет-торговли лекарствами, к профилактике среди подростков и молодежи.