Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении поправки в

законодательство о запрете пропаганды и оправдания нетрадиционных сексуальных отношений в рекламе и СМИ.

Авторами поправок выступили почти 400 депутатов во главе с Председателем ГД В. Володиным и руководителями всех фракций.

Документ предусматривает запрет пропаганды как среди взрослых, так и несовершеннолетних.

Председатель ГД подчеркнул: «У нас есть традиции, совесть, понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим».

Законопроект расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей. Например, пропаганду и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

Также документом вводится ряд штрафов. Например, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.