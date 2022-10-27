О том, что в Ростове в тестовую эксплуатацию запускают электробус «КамАЗ» и зарядную станцию Sitronics Electro, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Отмечается, что электробус «КамАЗ» уже успешно прошел тестовую эксплуатацию в Казани, Сочи, Белгороде, Уфе, Перми, Севастополе, Волгограде, Республике Крым. Он пополняет запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций за 10-20 минут: не выходя из кабины водитель может подключить пантограф к зарядному куполу.

По Ростову электробус начнет курсировать с 28 октября по маршруту № 88 — «Главный автовокзал — ул. Большая Садовая — ул. 20-я Линия — Пригородный автовокзал».

В транспорте предусмотрено 35 сидячих мест, а общая пассажировместимость составляет 85 человек. При полной нагрузке и включенном климат-контроле запас хода достигает 60 км. Планируется, что в Ростове появится как минимум 20 таких автобусов.

Эх, нам бы в Каменске дороги нормальные и десяток таких красавцев на маршруты!