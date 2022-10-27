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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ЖКХ

В Каменском районе вскладчину благоустроят спортплощадки и кладбище

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Администрация Каменского района поведала о результатах конкурса в рамках проекта «Сделаем вместе».

Из семи заявленных от района победили четыре проекта:

• многофункциональная спортивная площадка в х. Верхние Грачики;
• благоустройство территории кладбища (ограждение) в х. Гусев;
• многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона Красновской школы;
• спортивная площадка в п. Глубоком на ул. Юбилейная, между домами №№8/1,8/2,8/3.

Напомним, по проекту «Сделаем вместе» основные деньги дает регион, а жители и местные власти добавляют посильную сумму.

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