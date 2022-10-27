Администрация Каменска ответила на возмущение горожан по поводу платежей за некачественную воду.

«Снижение оплаты за коммунальную услугу холодного водоснабжения, предоставленную с отклонением от требований СанПин, будет произведено в соответствии с требованием законодательства и отображено в квитанциях за следующий расчетный период. Информация будет в квитанциях за октябрь. Перерасчет будет виден каждому абоненту», – ответил кто-то из администрации в комментариях в группе «ПИКа» «ВКонтакте».