В ночь с 26 на 27 октября на 930 км автодороги М4 «Дон» водитель 1973 года рождения, управляя автобусом «Сетра» врезался в бетонные ограждения и протаранил припаркованный КамАЗ мостовиков.

Авария произошла как раз в том месте, где в Каменске-Шахтинском строится новый мост через Северский Донец.

По предварительным данным УГИБДД по РО, в автобусе находилось шесть человек. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.