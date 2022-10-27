Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 октября 2022 года.

• Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage). Памятная дата ООН. Установлен решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 г. Приурочен к годовщине принятия ЮНЕСКО Рекомендации об охране и сохранении движущихся изображений (1980).

Знаменательные даты и события

• 350 лет назад (1672) в селе Преображенском царю Алексею Михайловичу представлена пьеса «Эсфирь, или Артаксерксово действо» (17 октября по ст. ст.). Считается первой в России театральной постановкой.

• 170 лет назад (1852) в Санкт-Петербурге, на сцене Александринского театра, состоялась первая профессиональная постановка отдельных сцен драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». Пьеса написана в 1835 г., по цензурным соображениям разрешалась к представлению лишь в отрывках. Первая полная постановка осуществлена в 1862 г. в Малом театре.

• 90 лет назад (1932) спектаклем «На дне» по пьесе Максима Горького открыт Архангельский Большой драматический театр. Ныне Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова.

• 60 лет назад (1962) в США заступили на боевое дежурство первые межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman I (SM-80, LGM-30A/B). Находились на вооружении ВВС США до 1972 гг.

• 60 лет назад (1962) над Кубой советской зенитной ракетой сбит американский разведывательный самолет Lockheed U-2, его пилот майор Рудольф Андерсон погиб. Представители США уведомили советскую сторону о том, что если Москва не даст согласие на вывоз советского ядерного оружия c Кубы в течение двух суток, американский президент будет вынужден прибегнуть к военным мерам.

• 40 лет назад (1982) на 4-м государственном центральном полигоне (Капустин Яр) начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2 ПМ (15Ж58) мобильного грунтового ракетного комплекса РС-12 М «Тополь». Первый запуск закончился неудачей, первый успешный пуск состоялся 8 февраля 1983 г.

Персоны

• 70 лет назад родился Роберто Бениньи (1952), итальянский актер, сценарист и режиссер. Автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» («Оскар» за лучшую мужскую роль; 1999). Также снимался в лентах «Кофе и сигареты», «Ночь на земле», «Римские приключения» и др.

• 70 лет назад родился Фрэнсис Фукуяма (1952), американский философ, политолог и писатель японского происхождения. Автор труда «Конец истории и последний человек», либеральных концепций о перспективах развития человеческой цивилизации. • 240 лет назад родился Никколо Паганини (1782–1840), итальянский скрипач и композитор. Основоположник современной скрипичной техники. Автор вариаций «Пляска ведьм», «Веницианский карнавал», 24 каприсов, шести концертов для скрипки с оркестром, а также сонат, квартетов и др.

• 255 лет назад умер Никита Трубецкой (1699–1767), русский политический и государственный деятель. Один из сподвижников императрицы Анны Иоанновны в политической борьбе против Верховного тайного совета (1730). Генерал-прокурор Сената (1740–1760), президент Военной коллегии (1760–1762). Возглавлял следствие и суд над Андреем Остерманом, Бурхардом Минихом, Алексеем Бестужевым-Рюминым и др.

• 65 лет назад умер Джованни Батиста Капрони (1886–1957), итальянский авиаконструктор и предприниматель. Основатель авиастроительной компании Caproni (Милан; 1908). Создатель одноименной серии военных и гражданских самолетов, в т. ч. первого итальянского самолета – биплана Caproni Ca.1 (поднялся в воздух в 1910 г.).

• 45 лет назад умер Джеймс Кейн (1892–1977), американский писатель. Автор детективных романов «Почтальон всегда звонит дважды», «Двойная страховка», «Милдред Пирс» и др.

• 25 лет назад умер Николай Строев (1912–1997), российский ученый и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1982). Разрабатывал методы летных испытаний и исследований аэродинамических характеристик самолета. Руководил испытаниями первых отечественных самолетов с турбореактивными двигателями, со стреловидным крылом. Начальник Летно-исследовательского института им. М.М. Громова (1954–1966). Лауреат Сталинской премии (1949).

• 10 лет назад умер Ханс Вернер Хенце (1926–2012), немецкий композитор. Автор многочисленных камерных и симфонических произведений, музыки к операм «Бульвар одиночества», «Молодой лорд», «Английская кошка», балетам «Идиот», «Ундина», «Орфей» и др.