В Каменске отменены учебные оповещения населения. Просто так сирена больше звучать не будет. Если слышите сигнал – это настоящая воздушная тревога. Оповещения будут звучать из всех городских громкоговорителей, радиоузлов, также будут разосланы сообщения от службы 112.

Напомним, ранее каждую среду в городе проводилась проверка систем оповещения — около минуты звучали сирены. Люди давно с этим свыклись и не обращали на сигналы внимание. Теперь все будет по-другому.

По информации начальника ГО и ЧС в Каменске-Шахтинского Юрия Плотникова, учебной тревоги в городе больше не будет. Если вдруг вы услышите сирену, следуйте четким рекомендациям, которые опубликованы ниже.

У многих возникают вопросы: почему на домах появляются надписи «Укрытие», в подъездах расклеивают указатели с надписями «Подвал». Никакой паники это вызывать не должно, – комментирует Ю. Плотников. – Согласно правилам защитных сооружений гражданской обороны, все подвалы и заглубленные помещения в городе должны быть приведены в порядок. Так должно быть всегда. Сейчас, когда мы находимся в приграничной зоне с территорией, где объявлено военное положение, это особенно важно. Спешу успокоить население — в Каменске достаточное количество укрытий и заглубленных помещений, в которых могут укрыться все жители города. Речь идет о подвалах многоквартирных домов и специальных сооружениях на стратегически важных объектах. Мы проверили состояние всех углубленных помещений в городе, все они пригодны для укрытия. Доступ в них в случае необходимости будет открыт всем.

Действие населения по сигналам оповещения гражданской обороны

Услышав сигнал «Воздушная тревога», население обязано:

а) при нахождении на работе или в учебном учреждении:

выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данной организации (прекратить работу или занятия);

отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения;

как можно быстрее занять место в защитном сооружении гражданской обороны (убежищах и противорадиационных укрытиях) или же в сооружениях двойного назначения (подвальные помещения, которые переоборудуются под противорадиационные укрытия);

если персонал не может покинуть рабочее место в связи со спецификой его деятельности, необходимо занять укрытие, оборудованное поблизости от рабочего места.

б) при нахождении в общественном месте или на улице необходимо:

б) при нахождении в общественном месте или на улице необходимо: незамедлительно поспешить в защитные сооружения (подвалы домов, подземные переходы, тоннели или коллекторы и другие искусственные укрытия). При отсутствии их используйте естественные укрытия (любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму и другие);

водители всех транспортных средств обязаны немедленно остановиться, открыть двери, отключить транспортное средство от источников электропитания и поспешить в ближайшее укрытие;

в) если сигнал застал вас дома, необходимо:

в) если сигнал застал вас дома, необходимо: перекрыть газ, воду, отключить электричество;

плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;

взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик»: аптечка первой помощи и необходимые (индивидуальные) для вас лекарства, фонарик и запас батареек, спички, газовые зажигалки, перочинный (универсальный) нож, нитки, иголки, ножницы и т.п., средства связи с зарядными устройствами и сменными элементами питания;

взять с собой запас воды и запас продуктов на трое суток, одноразовую посуду, средства личной гигиены;

одеть детей, взять с собой теплое и сменное белье (нижнее белье и носки) — в зависимости от погодных условий;

взять средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи одежду, обувь, перчатки);

предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской обороны, а если его нет, использовать сооружения двойного назначения или другие сооружения (подземные переходы, тоннели или коллекторы и другие искусственные укрытия), при отсутствии их используйте естественные укрытия (любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму и другие).

В сельской местности, кроме перечисленных выше мероприятий, по сигналу «Воздушная тревога» скот загоняют в закрытое помещение или в естественные укрытия (овраги, балки, лощины, карьеры и т.д.).

Во всех случаях внимательно прислушивайтесь к распоряжениям органов, осуществляющих управление гражданской обороной организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны), а также к распоряжениям формирований охраны общественного порядка и неукоснительно выполняйте их.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается для оповещения населения о том, что угроза непосредственного нападения противника миновала.

Он доводится по радио- и телевизионным сетям, через каждые 3 мин дикторы повторяют в течение 1-2 мин: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!». Сигнал дублируется по местным радиотрансляционным сетям и с помощью передвижных громкоговорящих установок.

После объявления этого сигнала население действует в соответствии со сложившейся обстановкой: