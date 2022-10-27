Чиновники администрации считают, что виновата не неправильная организация процесса, а большие потребности населения.

В группе «ПИКа» в соцсети «ВКонтакте» многие каменчане начали жаловаться на то, что водовоз не приходит по установленному графику. Вот что ответила администрация города:

«По информации МКУ управление по делам ГО и ЧС город Каменск-Шахтинский, задержка транспорта происходит по причине большой потребности от населения, в связи с чем приходится ездить на дозаправку. Забор воды производится из Гундоровского водоисточника (скважина).

В случае, если подвоза не было, необходимо позвонить по горячей линии по тел: 8(86365) 7 – 70 – 66 (круглосуточно, без выходных). Оставить заявку, по поставке воды обращаться по тел: 8(86365) 5 – 12 – 33».