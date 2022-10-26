Администрация Каменска внезапно отказалась от графика подвоза воды людям, который сама же ранее утвердила и опубликовала. Графика больше нет!

Мы приносим извинения всем каменчанам, кто уже купил свежий номер газеты «ПИК» и предполагал пользоваться опубликованным графиком подвоза воды.

Извиняемся вместо чиновников администрации города, которые внезапно «переобуваются», игнорируя интересы граждан города.

Итак, что они придумали:

теперь по приезде автоцистерн будут подаваться световые и звуковые сигналы;

заявки на подвоз воды принимаются от юридических лиц, Управляющих компаний, председателей ТСЖ;

На все интересующие жителей города вопросы власти города обещают ответить по телефону: +78636551234.

Телефон горячей линии: +78636577066 (круглосуточно).

Дорогие каменчане, пожалуйста, предупредите знакомых, соседей, близких о том, что график подвоза воды, который администрация распространила на этой неделе, больше НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

Администрация, введя в городе ЧС, по сути сняла с себя ответственность за подвоз питьевой воды.

Как говорится, или свисток бракованный, или акула глухая.