ЖКХ
Внимание! Подвоз воды в Каменске теперь — по «зеленому свистку»
Администрация Каменска внезапно отказалась от графика подвоза воды людям, который сама же ранее утвердила и опубликовала. Графика больше нет!
Мы приносим извинения всем каменчанам, кто уже купил свежий номер газеты «ПИК» и предполагал пользоваться опубликованным графиком подвоза воды.
Извиняемся вместо чиновников администрации города, которые внезапно «переобуваются», игнорируя интересы граждан города.
Итак, что они придумали:
- теперь по приезде автоцистерн будут подаваться световые и звуковые сигналы;
- заявки на подвоз воды принимаются от юридических лиц, Управляющих компаний, председателей ТСЖ;
На все интересующие жителей города вопросы власти города обещают ответить по телефону: +78636551234.
Телефон горячей линии: +78636577066 (круглосуточно).
Дорогие каменчане, пожалуйста, предупредите знакомых, соседей, близких о том, что график подвоза воды, который администрация распространила на этой неделе, больше НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.
Администрация, введя в городе ЧС, по сути сняла с себя ответственность за подвоз питьевой воды.
Как говорится, или свисток бракованный, или акула глухая.