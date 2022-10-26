На территории страны выявили два новых варианта коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 (под названием «цербер»). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Каких-либо прогнозов, касающихся резкого роста заболеваемости из-за новых штаммов пока нет. Однако в Роспотребнадзоре не исключают последующее распространение новых вариантов COVID-19 по всей России. Остается добавить, что введения новых ограничений из-за коронавируса не предполагается. А в качестве профилактики специалисты по-прежнему рекомендуют мытье рук, ношение масок в местах массового скопления людей и крепкий иммунитет.

Пока же в России наблюдается снижение заболеваемости: за сутки с 25 на 26 октября в России заболели ковидом 7 518 человек, умерло 80 человек. В Ростовской области – заболели 82 человека, умерло 3.