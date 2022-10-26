Разрешение на строительство в районе виадука АЗС, против которой протестовали каменчане, оказывается, дано с нарушениями. Об этом нашему корреспонденту сообщил каменский городской прокурор Александр Коростылев.

– Каменская городская прокуратура проводила проверку по факту законности строительства заправки. Собранные материалы направлены в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении главного архитектора города Д. Иваненко по факту выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию автозаправочной станции без необходимых на то документов, – сообщил каменский городской прокурор А. Коростылев.

По информации прокурора, как только будет признана незаконной выдача разрешения на строительство АЗС, участок обяжут восстановить до первоначального состояния.

Так совпало, что в начале недели стало известно о домашнем аресте экс-архитектора Каменска-Шахтинского Д. Иваненко. В настоящее время он занимает должность председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога. 21 октября его задержали по подозрению во взятке размером 500 тыс. рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

По данным портала RO.TODAY, который ссылается на свои источники, архитектора задержали в момент передачи ему взятки в кафе, неподалеку от здания городской администрации.