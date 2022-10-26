25 октября в Каменске-Шахтинском побывала группа губернаторского контроля.

Региональные чиновники во главе с замгубернатора РО М. Корнеевым посетили ряд городских объектов. В их числе – виадук над железной дорогой в мкр. Заводском, который в этом году признан аварийным и закрыт для проезда.

Напомним, что на официальный запрос «ПИКа» администрация города ответила формально, не назвав сроки начала ремонта виадука. Возможно, точных сроков нет из-за предстоящих аукционов по поиску подрядчика. Пока заключен прямой договор по проектированию ремонтных работ путепровода.

Тот факт, что на объекте побывала команда губернатора, дает надежду, что дело сдвинулось с мертвой точки. Завершить ремонт планируют до 30 марта следующего года.

Отметим, что в настоящее время на объекте установлены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, а на подъездных путях – бетонные блоки. Каменчане и жители района, отрезанные от города из-за виадука, вынуждены ездить через трассу М4 «Дон».