Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 октября 2022 года.

Знаменательные даты и события

• 195 лет назад (1827) начало работу «Российское страховое от огня общество» (14 октября по ст. ст.) – первое отечественное страховое учреждение. Создано по указу императора Николая I.

• 105 лет назад (1917) Бразилия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты.

• 65 лет назад (1957) в Москве, в кинотеатре «Ударник», состоялась премьера первых двух серий картины «Тихий Дон» режиссера Сергея Герасимова. Главные роли исполнили Петр Глебов, Элина Быстрицкая и др. Третья серия фильма вышла на экраны 30 апреля 1958 г.

• 45 лет назад (1977) в городе Марка (Сомали) зафиксирован последний случай заболевания человека оспой. В 1980 г. Всемирная ассамблея здравоохранения провозгласила достижение цели глобальной кампании по искоренению этой болезни.

• 45 лет назад (1977) на 5 -м научно-исследовательском испытательном полигоне Минобороны СССР (Байконур) успешным пуском начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты УР -100 НУТТХ (1 5 А35, РС — 18 Б), спроектированной ЦКБ машиностроения под руководством Владимира Челомея. Находилась на вооружении с 1980 г.

• 5 лет назад (2017) вертолет Ми -8 АМТ (регистрационный номер RA -22312) российской авиакомпании «Конверс Авиа» упал в море в 2–3 км от поселка Баренцбург (Шпицберген, Норвегия), куда летел из законсервированного пос. Пирамида. На борту находились восемь человек: три члена экипажа и пять сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября 2017 г. в ходе поисково -спасательной операции, проводившейся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, обломки воздушного судна были обнаружены на дне моря в 2,2 км к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 м. Установлением причин катастрофы занималось норвежское Бюро по расследованию происшествий (AIBN). Эксперты установили, что экипаж начал выполнять заход на посадку, хотя видимость была значительно ниже установленных минимумов. Комиссия AIBN пришла к заключению, что крушение произошло после потери визуальных ориентиров, а с поверхностью моря вертолет столкнулся с небольшой силой, и все находившиеся на борту лица сумели его покинуть. Однако ни у кого не было надлежащего спасательного снаряжения для выживания в холодной воде, в результате все восемь человек погибли.

Персоны

• 91 год назад родился Игорь Масленников (1931), российский режиссер, народный артист РСФСР (1987). Поставил серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Зимняя вишня», ленту «Письма к Эльзе» и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

• 75 лет назад родилась Хиллари Клинтон (1947), американский политический и государственный деятель. Сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009), госсекретарь США (2009–2013). Супруга 42 -го президента США Билла Клинтона. Кандидат в президенты США на выборах 2016 г. от Демократической партии.

• 70 лет назад родился Ларс Питер Хансен (1952), американский экономист. Автор трудов в области эмпирического анализа изменения цены активов. Лауреат Нобелевской премии по экономике (совм. с Юджином Фамой и Робертом Шиллером; 2013).

• 180 лет назад родился Василий Верещагин (1842–1904), русский художник. Автор серии картин «Наполеон I в России», полотен «Апофеоз войны», «В турецкой покойницкой» и др. Брат Николая Верещагина. Погиб во время Русско-японской войны (1904–1905).

• 160 лет назад родился Александр Гучков (1862–1936), русский государственный, общественный и политический деятель. Основатель и лидер партии «Союз 17 октября» («Октябристы»). Председатель III Государственной думы (1910– 1911), Центрального военно-промышленного комитета (1915–1917), военный и морской министр Временного правительства (15 марта – 15 мая 1917 г.). В 1919 г. эмигрировал в Европу. • 135 лет назад родился Леонид Рамзин (1887–1948), советский теплотехник. Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. Изобрел прямоточный паровой котел высокого давления, что позволило значительно увеличить эффективность ТЭЦ. Один из организаторов и первый директор Всесоюзного теплотехнического института (1921– 1930). Лауреат Сталинской премии (1943).

• 80 лет назад родился Боб Хоскинс (1942–2014), британский актер. Снимался в фильмах «Бразилия», «Мона Лиза» («Золотой глобус»; 1987), «Кто подставил Кролика Роджера?» и др.

• 170 лет назад умер Винченцо Джоберти (1801–1852), итальянский философ и политический деятель. Один из идеологов Рисорджименто (национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства), выступал за объединение итальянских государств под эгидой папы римского. Автор труда «О духовном и гражданском первенстве итальянцев».

• 165 лет назад умерла Елена Андреянова (1819–1857), русская балерина. Солистка Петербургской балетной труппы (1837–1854). Первая на русской сцене исполнительница партии Жизели («Жизель» Адольфа Адана; 1842). Гастролировала по Европе.

• 70 лет назад умерла Хэтти Макдэниел (1895–1952), американская актриса. Снималась в фильмах «Чистосердечное признание», «Песня Юга», «С тех пор как вы ушли» и др. Первая афроамериканка, получившая «Оскар» («Унесенные ветром»; 1940).

• 65 лет назад умерла Герти Тереза Кори (1896–1957), американский биохимик. Описала процесс ресинтеза гликогена из молочной кислоты (цикл Кори), выделила глюкозо-1-фосфат – «эфир Кори» (совм. со своим мужем Карлом Кори). Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Бернардо Усаем и Карлом Кори; 1947).

• 50 лет назад умер Игорь Сикорский (1889–1972), российский и американский авиаконструктор. Создатель самолетов «Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец», а также ряда экспериментальных вертолетов. В 1919 г. эмигрировал в США. В 1920-х гг. основал авиакомпанию Sikorsky Aircraft. Руководил созданием первого в мире серийного вертолета (Sikorsky R-4; 1942).

• 15 лет назад умер Артур Корнберг (1918–2007), американский биохимик. Выделил фермент ДНК-полимеразу, осуществляющий копирование молекул ДНК при делении клеток. Первым осуществил успешный искусственный синтез активной ДНК. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Северо Очоа; 1959).

• 15 лет назад умер Александр Феклисов (1914–2007), советский разведчик, Герой РФ (1996). Участвовал в сборе информации по атомной тематике в Нью-Йорке (1941– 1946) и Лондоне (1947–1950), в подготовке визита Никиты Хрущева в США (1960) и урегулировании Карибского кризиса (1962). Начальник американского отдела Первого Главного управления КГБ (1955–1960), резидент внешней разведки в Вашингтоне (1960–1964).