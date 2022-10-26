Гуманитарный груз из Сургута доставили мобилизованным в ЛНР
25 октября активисты каменской группы «Помощь мобилизованным» и казаки Глубокинского Юрта СКВРиЗ поставили в 6-й казачий полк в ЛНР гуманитарный груз весом более 900 кг.
25 октября активисты каменской группы «Помощь мобилизованным» и казаки Глубокинского Юрта СКВРиЗ поставили в 6-й казачий полк в ЛНР гуманитарный груз весом более 900 кг.
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