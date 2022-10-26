Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гуманитарный груз из Сургута доставили мобилизованным в ЛНР

общество

Гуманитарный груз из Сургута доставили мобилизованным в ЛНР

Гуманитарный груз из Сургута доставили мобилизованным в ЛНР

Опубликовано

25 октября активисты каменской группы «Помощь мобилизованным» и казаки Глубокинского Юрта СКВРиЗ поставили в 6-й казачий полк в ЛНР гуманитарный груз весом более 900 кг.

Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Вверх