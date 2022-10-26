Срок окончания работ – 1 декабря. Объект попал в список губернаторского контроля.

Здание детского сада в мкр. 60 лет Октября уже готово. Сейчас строители занимаются благоустройством территории, монтируют навесы, устанавливают ограждения и малые архитектурные формы.

Региональной пресс-службой отмечается, что в ходе строительства возникали проблемные вопросы. В частности недостатки в проектно-сметной документации и удорожание материалов. Однако сейчас они решены, выделены дополнительные средства в размере 148,3 млн рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря.