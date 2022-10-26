Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, совершившему зверское убийство в Каменске-Шахтинском. Его приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,2 миллиона рублей, передает портал Rostov.ru.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июля 2021 года в девятиэтажке на перекрестке ул. Щаденко и пер. Астаховского. Погибшую нашла одна из жительниц этого дома. Утром женщина собралась в магазин, вышла из своей квартиры на площадку и, подходя к лифту, увидела на полу человека, завернутого в одеяло. Впоследствии оказалось, что это труп. Погибшая – 18-летняя девушка, которую убил ее сожитель Максим К. «ПИК» тогда рассказывал о произошедшем с места преступления.

Самого убийцу задержали через несколько дней правоохранители. За то время пока преступник скрывался, он успел ограбить пенсионера, проникнув к нему в дом, а также напасть на двух девочек-подростков в «топольках». У девчонок убийца отобрал телефон и легко ранил одну из них ножом.

В ходе расследования выяснилось, что в день убийства мужчина, житель соседнего Донецка находился под действием наркотических веществ. Во время обысков у осужденного нашли наркотики в крупном размере.

Максима К. обвиняли сразу по нескольким статьям: «Убийство», «Незаконное проникновение в жилое помещение против воли лица, проживающего в нем», «Хищение чужого имущества с угрозой применением насилия, опасного для жизни», «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере». Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, добиваясь смягчения наказания. Однако его оставили без изменений. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, приговор уже вступил в силу.