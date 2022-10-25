анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 42-го выпуска «ПИКа» от 26 октября 2022 года.
Читайте в номере:
- Каменск захлестнуло. Чрезвычайная ситуация, объявленная в Каменске 19 октября из-за обнаруженных в водопроводной воде опасных веществ, совпала с введением в регионе режима среднего уровня реагирования. Как же случилось, что угроза для населения возникла внутри самого города? Власти отвечают официально, а город строит версии »2-3
- Архитектор под арестом, а заправка под вопросом. АЗС, которую со скандалами строят в районе нашего виадука, могут «отменить». И при чем здесь бывший архитектор Каменска Дмитрий Иваненко? »3
- График подвоза воды в Каменске и в Лиховском. »7
- Что делать? Куда бежать? Ваши действия, когда в городе объявили тревогу. »6
- Законность приватизации проверяют. Последний раз электричество отключали в доме № 3а на ул. Декабристов ровно неделю назад. Тогда сто семей жили без света три дня. »3
- Отопление вернули. Чтобы отстоять свое право пользоваться услугой центрального отопления, жильцам аварийного дома на комбинате пришлось обратиться в прокуратуру и к самому губернатору. »10, 11
- Калитвенская — опять лучшая. Это уже вторая победа Калитвенской в подобном конкурсе. Первый раз станица оказалась абсолютным победителем в 2017 году. »14, 15