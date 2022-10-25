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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

транспорт

В Глубоком закроют переезд на весь день

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26 октября с 8.00 до 20.00 для проезда автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд «1014 км» в пос. Глубоком.

В это время на переезде будет проводиться капитальный ремонт подъездных путей.

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