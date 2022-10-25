Учителям, курирующим молодых начинающих специалистов в Ростовской будут доплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно. Соответствующий закон разработан в областной организации Общероссийского профсоюза образования.

Суть законопроекта в том, что для поддержки молодых преподавателей в каждой школе должны быть выделены опытные педагоги, которых закрепят за начинающими сотрудниками. Это необходимо для адаптации новичков к учебному процессу, а также обеспечения их методическими знаниями, лайфхаками и т. д. Такая работа предусматривает дополнительную прибавку к зарплате: пока в проекте профсоюза на эти цели заложена сумма в 5 тыс. рублей. Сообщается, что в скором времени законопроект направят на рассмотрение депутатов Законодательного собрания РО.