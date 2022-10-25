В связи с Днем народного единства, который в России отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно приказу Минтруда, пенсии в России выплачиваются по графику. Если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, то пенсии могут выдать досрочно, но не ранее чем за три дня до положенного дня выплаты. В связи с этим пенсионеры, как правило, должны получать деньги до праздника. Что касается получения выплат через почту России, то пока нет ясности с графиком работы отделений: если они будут работать, то получить пенсию будет можно, например, 5 ноября.