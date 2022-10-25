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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону выставлены дополнительные наряды и посты

власть

На Дону выставлены дополнительные наряды и посты

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Это связано с введением в Ростовской области среднего уровня реагирования. 

24 октября в донском правительстве прошло расширенное заседание регионального оперативного штаба, где была озвучена информация о том, что в Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка. Также был утвержден план дальнейших мероприятий по реализации в Донском регионе указа главы государства о введении режима среднего уровня реагирования.

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