Это связано с введением в Ростовской области среднего уровня реагирования.

24 октября в донском правительстве прошло расширенное заседание регионального оперативного штаба, где была озвучена информация о том, что в Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка. Также был утвержден план дальнейших мероприятий по реализации в Донском регионе указа главы государства о введении режима среднего уровня реагирования.